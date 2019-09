CUPRA MARITTIMA – Importante riqualificazione per una località della costa picena.

A Cupra Marittima sarà riqualificata piazza Bugiardini: 70 mila euro per i lavori, finanziati dal Mise (Ministero per lo Sviluppo Economico) e decisione presa dalla Giunta nell’ultima riunione.

I lavori inizieranno entro il 31 ottobre. Soddisfazione da parte dell’amministrazione come affermato dal vice sindaco Lucio Spina: “E’ un’area che da anni soffre di un gravoso problema. Le radici dei pini, quest’ultimi si trovano nell’aiuola spartitraffico, hanno creato disagi notevoli per i cittadini, soprattutto anziani. Manto dissestato e pericoloso. L’asfalto sarà rifatto e i nuovi tronchi scelti dai cittadini. Un’operazione che va anche a contrastare le barriere architettoniche con il rifacimento dei marciapiedi e in arrivo nuova illuminazione a Led. Un grazie va al consigliere con delega ai Lavori Pubblici Stefano Brutti e al responsabili dell’ufficio Lavori Pubblici, l’architetto Luca Vagnoni”.

