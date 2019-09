I banchetti saranno anche in sette comuni diversi del Piceno per raccogliere firme per tornare al voto e i tesseramenti al partito. Il responsabile regionale Arrigoni è sicuro: “Lega maggioranza del Paese, la gente preoccupata degli sbarchi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una massiccia campagna di tesseramento della Lega andrà in scena anche nelle Marche sabato e domenica, parte di una campagna di respiro nazionale.

In tutta la regione, Marche, sabato 21 e domenica 22 settembre saranno allestiti oltre 50 banchetti in altrettanti comuni di tutta la Provincia. “La maggioranza degli italiani ci chiede di fare qualcosa contro questo Governo delle poltrone che in pochi giorni ha permesso la ripresa incontrollata degli sbarchi, la gente è preoccupata” commenta il senatore Paolo Arrigoni, responsabile regionale del Carroccio. E ancora: “La Lega è in maggioranza nel Paese e visto che non ci fanno andare al voto sono certo che le Marche daranno una risposta importante con migliaia e migliaia di firme”.

I banchetti nella nostra provincia saranno a San Benedetto in viale Moretti, ad Ascoli in Piazza Arringo e poi ancora a Roccafluvione, Castel di Lama, Folignano, Grottammare e Venarotta.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.