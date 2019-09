FERMO – Gli agenti avevano notato il suo modo di fare sospetto e anomalo.

Per questo, in questi giorni, una pattuglia della Polizia di Fermo ha bloccato nel fermano un giovane che girovagava per strada senza meta. Dal controllo è risultato un minore affidato ad una Comunità per minori della zona.

Il ragazzino si era allontanato dalla struttura e gironzolava sul litorale. Accompagnato in Questura, venivano allertati i responsabili della Comunità ed i genitori adottivi, ai quali veniva riaffidato.

