SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’occasione unica per gli appassionati di scrittura. Per la prima volta a San Benedetto arriva la Scuola Holden, tre incontri dedicati interamente all’arte dello scrivere.

L’evento, a cura dell’associazione I Luoghi della Scrittura, si svolgerà il 26 ottobre, il 9 e il 16 novembre all’Hotel Progresso, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

L’autore Alessio Romano sarà il docente del corso al quale potranno partecipare fino a un massimo di 20 alunni di tutte le età, per garantire l’interattività delle lezioni. Alla fine degli incontri, a ciascuno sarà consegnato un attestato certificato direttamente dalla Scuola Holden.

A spiegare nello specifico le caratteristiche del progetto è proprio Alessio Romano, il quale ha chiarito che gli incontri si divideranno in una parte teorica e in un pare di gruppo, in cui potersi ascoltare e confrontare in modo da dar vita a un racconto.

“Come in una vera e propria bottega – afferma lo scrittore – cercheremo di migliorare ogni racconto insieme, eliminando la solitudine dello scrittore. Attraverso la Scuola Holden si dà la possibilità a persone diverse e di ogni età, ma accomunate dalla passione per la scrittura, di conoscersi”.

Per l’iscrizione è necessario consultare il sito internet scuolaholden.it, il costo per l’intero seminario è di 275 euro.

Una piccola anticipazione sui prossimi incontri con la scrittura viene data da Mimmo Minuto, che annuncia che sabato 21 settembre, alle ore 17.30 presso la Palazzina Azzurra, si svolgerà un incontro con l’autrice Lidia Ravera che presenterà il suo nuovo libro “L’amore che dura”.

Domenica 22 settembre, invece, alla stessa ora e nello stesso posto, sarà presentata la collana “Terzo Tempo” a cura di Lidia Ravera, con le autrici Emanuela Giordano, Roberta Colombo e Brunella Schisa.

