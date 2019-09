MONTEGRANARO – Per futili motivi un litigio è sfociato in qualcosa di serio nella serata del 19 settembre. E’ accaduto a Montegranaro, in località Villa Luciani, dove due cittadini extracomunitari di origine marocchina sono venuti alle mani dopo una lite banale.

I carabinieri locali sono intervenuti e hanno bloccato i due, feriti. Uno dei due è stato denunciato per lesioni personali aggravate mentre l’altro è stato costretto al ricovero in ospedale per una ferita alla mano e trauma cranico.

E’ stato giudicato guaribile in dieci giorni.

