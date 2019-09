Per fortuna non sono giudicati gravi le loro condizioni

GROTTAMMARE – Incidente a Grottammare il 19 settembre.

Sulla Cuprense un’auto è finita contro un albero per cause al vaglio dei carabinieri di San Benedetto, forse a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia.

Due feriti, conducente e passeggero, soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Per fortuna le loro condizioni non sono preoccupanti.

