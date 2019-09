Sempre presente al ”vecchio” stadio Ballarin come responsabile alla sicurezza ed in seguito da semplice tifoso in Tribuna nel “nuovo” Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ scomparso oggi, 19 settembre dopo una malattia all’età di 82 anni, Emidio Gabrielli.

Emidio fu un grande tifoso della Samb fin da bambino, una passione che divideva con il ciclismo visto che è stato per anni un appassionato del gruppo di San Benedetto. Sempre presente dal ”vecchio” stadio Ballarin come responsabile alla sicurezza ed in seguito sempre presente in Tribuna in tutte le occasioni e condizioni come tifoso anche nel nuovo Riviera delle Palme.

I figli Albano e Carla e la moglie Ginevra ringraziano tutti gli Amici e Parenti del caloroso affetto ricevuto. I funerali si svolgeranno presso la chiesa Sant Antonio alle ore 10 e 15 partendo dall’abitazione.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.