Prelevata una macchinetta cambia soldi e fuga immediata. Bottino, e danni, ancora in fase di stima. Indagano i carabinieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Criminalità in azione in Riviera nella notte tra il 18 e 19 settembre.

Nel mirino dei ladri il Caffè Island di San Benedetto in via Clara Maffei. Ignoti hanno effettuato una “spaccata” con arnesi da scasso per entrare nella struttura e si sono diretti alla sala slot dove hanno prelevato la macchinetta cambia soldi e si sono dati immediatamente alla fuga. Era scattato l’allarme e il nebbiogeno ma i criminali sono riusciti ugualmente nell’intento.

Sul posto i carabinieri per le indagini, al vaglio le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso i ladri, a volto coperto, in azione.

Bottino, e danni, ancora in fase di stima.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.