ANCONA – Liste d’attesa: Diminuiscono i tempi e aumentano le prestazioni nelle Marche, almeno a sentire i dati che dirama la Regione. “Ad agosto, mese solitamente critico causa ferie personale, la percentuale di prestazioni brevi soddisfatte ha segnato il 98,1% mentre le prestazioni differibili il 99%” scrive in una nota la Regione. “Più in generale nel periodo di riferimento 1° giugno 31 agosto le prestazioni erogate per i codici B e D sono state 78.072 , ben 9.490 in più rispetto alle 68.582 del 2018 e 23.929 in più rispetto alle 54.143 prestazioni del 2017”.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla riorganizzazione del sistema di prenotazione del Cup, all’attivazione del meccanismo bonus (prestazione sempre garantita in base al codice di priorità clinica) / malus (paga chi non disdice appuntamento preso e non si presenta) e, aggiunge la Regione “grazie all’aumento dei posti disponibili (slot) che tra strutture pubbliche e private convenzionate sono cresciuti dai 154.397 del 2018 ai 174.835: 20.438 i posti in più in un anno. Va inoltre ricordato che nel periodo prima dell’introduzione del bonus/malus la soddisfazione per la richiesta di prestazioni era al 90% e aveva come area di riferimento l’intera regione. Oggi il 98% della soddisfazione riguarda l’area vasta di provenienza o al massimo quella limitrofa”.

I dati sono stati resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. “A due mesi dall’inizio della applicazione del ‘bonus’ con un sistema di monitoraggio domanda offerta unico in Italia, abbiamo i primi dati che sono ottimi – ha commentato Ceriscioli -. Per quanto riguarda le brevi e le differite, che sono le due tipologie principali di prestazione, siamo a oltre il 98% di soddisfazione, una percentuale altissima. Significa che la quasi totalità delle richieste viene evasa ed è un livello che ci vede ai primissimi posti nelle graduatorie nazionali. L’applicazione è già partita anche per le visite programmate quindi presto avremo i dati anche di questa modalità. Certamente possiamo già dire che l’applicazione del bonus ha permesso di raggiungere risultati inattesi. Credo che i marchigiani se ne siano accorti, ma era importante, avviando quest’ultima fase del lavoro sulle liste d’attesa, rendicontare il risultato che è veramente lusinghiero. Tutto il percorso è stato accompagnato da strumenti innovativi come la app online che consentono un monitoraggio di altissimo livello”.

