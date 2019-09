SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Vista la particolare criticità registratasi per le piogge nel sottopasso di via Virgilio, i tecnici del Comune hanno deciso di anticipare ad oggi l’intervento di pulizia già previsto per domani”.

Così, il 19 settembre, in una nota il Comune di San Benedetto.

