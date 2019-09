ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE – 38 metri quadrati, ampia vetrata, bagno, antibagno e ripostiglio. Per info chiama il 3288790801

Affittasi locale per attività commerciali a Cupra Marittima in pieno centro. Via Cairoli 11, a 30m da Piazza Possenti.

Il locale misura 38 metri quadrati, dotato di ampia vetrata, bagno, antibagno e ripostiglio.

Riscaldamento autonomo a norma.

Per info contattare il numero 3288790801

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.