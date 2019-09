La pioggia, arrivata nella serata del 18 settembre, ha creato qualche disagio. Pompieri in azione a Sant’Anna, precipitazioni comunque in fase di diminuzione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come previsto dalle previsioni meteo, nuvole nel nostro territorio.

La pioggia, arrivata nella serata del 18 settembre, ha creato qualche disagio in Riviera e nell’entroterra nella mattinata del 19. Pompieri in azione a Sant’Anna di Centobuchi dove un’auto è rimasta impantanata in un sottopasso vicino alla Salaria e alla zona industriale. Veicolo e conducente “liberati” senza, per fortuna, conseguenze.

A San Benedetto “soliti” allagamenti nei punti nevralgici come l’area adiacente all’ex stadio Ballarin e anche in via Monfalcone.

Precipitazioni comunque in fase di diminuzione, al momento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.