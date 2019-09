SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La testimonianza evangelica nella città di San Benedetto del Tronto risale ai primi anni del 90. Nel ’99 in un locale in affitto in via Alessandro Volta 153 si costituiva la chiesa evangelica appartenente al movimento delle Assemblee di Dio in Italia.

Nel corso degli anni la chiesa del pastore Bleve è cresciuta grazie alla visione di apertura multietnica (attualmente la chiesa conta la presenza di 27 nazionalità) e grazie alla validità dei suoi collaboratori che, in modo spontaneo e volontario, hanno permesso di costituire attività per i bambini, sviluppare doti musicali raggiungere persone disagiate (con l’Associazione Il Germoglio).

Il messaggio della chiesa nasce dalla relazione che ogni singola persona vive con Dio, trasformando una religione fatta di tradizioni e regole in un vangelo pratico che si dimostra nella vita quotidiana.

Nel prossimo fine settimana dal 20 al 22 settembre, presso la chiesa evangelica attualmente in via Val Cimarra 73 e sulla Piazza Rossa antistante, si celebrerà il 20esimo anniversario con il seguente programma:

Venerdì alle 19:30 chiesa in espansione;

Sabato dalle 18:30 giornata dedicata alla Vision Day in cui sarà offerto un panino con la porchetta, bibita e dolce e una porzione della Bibbia;

Domenica ore 10:30 celebrazione per l’anniversario;

Durante i tre giorni sarà possibile visitare una mostra fotografica e gli stand del Vision Day allestiti sulla Piazza Rossa;

Ospite per l’evento: Paul Weaver.

