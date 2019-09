A causa del forte impatto, l’uomo alla guida è rimasto ferito seriamente e considerato che perdeva sangue in maniera copiosa è stato trasportato immediatamente presso l’ospedale di Sant’Omero con un’auto di passaggio. Un altro a Teramo in elisoccorso e il terzo al Pronto Soccorso locale

SANT’OMERO – Oggi pomeriggio, 18 settembre, una squadra dei vigili del fuoco di Nereto, con due mezzi operativi, è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto in contrada San Biagio di Controguerra.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un Land Rover Freelander, con tre ragazzi a bordo. Il conducente ha perso il controllo del fuoristrada che è terminato sulla scarpata per poi ribaltarsi sul tettuccio al centro della carreggiata. A causa del forte impatto, l’uomo alla guida è rimasto ferito seriamente e considerato che perdeva sangue in maniera copiosa è stato trasportato immediatamente presso l’ospedale di Sant’Omero con un’auto di passaggio.

I vigili del fuoco hanno impiegato la cesoia idraulica per tagliare la portiera dell’auto e liberare uno dei due passeggeri rimasto bloccato tra le lamiere contorte del mezzo ed hanno collaborato con i sanitari del 118 per soccorrere l’uomo che, a causa delle ferite e traumi riportati, è stato trasportato presso l’ospedale di Teramo con l’elisoccorso. L’altro passeggero non non ha riportato particolari conseguenze a seguito dell’incidente, ma, in via cautelativa, è stato trasportato presso l’ospedale di Sant’Omero con un’ambulanza della Croce Bianca Val Vibrata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Corropoli e la Polizia locale di Controguerra, per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente.

