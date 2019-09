MONTEPRANDONE – Passaggio di consegne nell’associazione commercianti e artigiani Centopercento. Il nuovo presidente è Massimo Traini che riceve il testimone da Domenico Grelli.

“Durante l’assemblea, tenutasi ieri sera 17 settembre, nella nuova sala riunioni di Centobuchi, insieme all’assessore al Commercio Gianpietro Vallorani e al Consigliere Antonio Riccio, ho ringraziato il Presidente Grelli e tutti gli associati per il costante impegno profuso per la nostra comunità, in particolare per il mondo della scuola” annuncia il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi.

“Un augurio va al nuovo Presidente Traini e a tutti i soci affinché proseguano nella meritoria azione di tenere vivo il tessuto economico e sociale del nostro paese” conclude il primo cittadino.

