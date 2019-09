Da chiarire le cause del sinistro, sul posto Forze dell’Ordine e 118. In ospedale un 50enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera nella mattinata del 18 settembre.

A San Benedetto, in viale dei Tigli, una moto a terra. Sinistro in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, sul posto per i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente. Forse una mancata precedenza.

Sul luogo anche il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. In ospedale il centauro, un uomo di circa cinquant’anni.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.