MONTEFIORE DELL’ASO – “È importante che la popolazione e in particolare gli agricoltori evitino, in questo periodo caratterizzato da siccità e dalle particolari condizioni meteo, di bruciare residui vegetali o incolti, che potrebbero sfuggire di mano, trasformandosi in pericolosi incendi boschivi“.

L’appello dei militari dopo il vasto rogo di Montefiore dell’Aso e una denuncia per danno cagionato. Alle prime ore del 18 settembre pompieri nuovamente in azione nell’area interessata dall’incendio per un focolaio riaccesosi.

