Per violenza sessuale, carabinieri in azione

MONTERUBBIANO – Brutta storia proveniente dal Fermano.

In questi giorni, a Monterubbiano, i carabinieri hanno denunciato un uomo del posto per aver palpeggiato una minorenne in un negozio.

I militari sono intervenuti e hanno deferito il palpeggiatore, un italiano pensionato, per violenza sessuale su minore. La mamma della minore aveva allertato il 112.

