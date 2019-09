In occasione di Fermana-Samb di domenica prossima sarebbe bellissimo se i tifosi rossoblu ripetessero un’iniziativa che fu molto apprezzata e applaudita, oltre a portare bene per i colori rossoblu

SAN BENEDETTO – Tre anni fa in occasione della trasferta a Fermo, i tifosi sambenedettesi ebbero l’idea di un’iniziativa originale che, oltretutto, portò fortuna. Organizzarono una carovana di scooter e motorini (oltre mille) che partirono tutti insieme verso la città del Girfalco.

Lungo la strada e all’arrivo fu un bel vedere con tanta gente che applaudiva ed apprezzava i partecipanti in sella ai propri mezzi con bandiere rossoblu e sciarpe al vento.

Se ricordo bene ci fu anche chi si fece la trasferta in bicicletta approfittando di una splendida giornata di sole come si prevede sarà quella di domenica prossima.

Perché non ripetersi per una gara che potrebbe risultare decisiva per dare, a Montero e squadra, la fiducia indispensabile per un futuro che potrebbe essere più roseo di quanto potessimo immaginare. Sarebbe bellissimo.

