SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Florentia di Porto D’Ascoli ospiterà un concerto live di Leon Hendrix, il fratello di Jimi, mostro sacro della storia del rock. L’appuntamento è per sabato 21 settembre quando Leon sarà accompagnato sul palco del locale di Ragnola dalla band di Fulvio Feliçiano e ospite della band di Emanuele Tucci.

Leon Hendrix, fratello minore di Jimi di sei anni più piccolo, è un chitarrista e cantautore che finora ha pubblicato 3 album nel 2002, 2006 e 2014. Nel 2012 ha pubblicato la biografia del fratello, intitolata “Jimi Hendrix: A Brother’s Story” mentre nel 2004 ha partecipato al documentario, sempre dedicato a Jimi, “Jimi Hendrix: By Those Who Knew Him Best”.

Suonerà a Porto D’Ascoli tre giorni dopo il 49° anniversario della scomparsa del fratello, trovato morto soffocato a Londra il 18 settembre del 1970 dopo un probabile abuso di alcol e farmaci.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.