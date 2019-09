SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nota inoltrata dalla Samb alla ripresa degli allenamenti oggi dopo il lunedì di riposto concesso ai calciatori, vittoriosi contro l’Arzignano domenica pomeriggio.

“Dopo il lunedì di riposo, rossoblu di nuovo in campo al Riviera, nel pomeriggio odierno, per preparare la trasferta di Fermo. Mister Montero ha diviso i suoi in due gruppi: il primo, composto dai titolari di domenica scorsa, ha svolto un lavoro di scarico e ripristino atletico, sia in campo che in palestra. Seduta a ranghi ridotti per Miceli alle prese con una contusione rimediata durante il match di domenica scorsa. In gruppo anche Biondi e Rocchi che, con la massima cautela del caso, hanno riniziato a lavorare sotto l’occhio attento del fisioterapista, Marco Minnucci, che monitorerà le loro condizioni anche nei prossimi giorni. L’altro gruppo ha invece svolto una partitina con i ragazzi della Berretti”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.