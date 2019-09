Di Diana Dord

GROTTAMMARE – In arrivo una bella iniziativa sportiva.

Il progetto sportivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis “F.Beretti” si terrà a Grottammare dal 19 al 24 settembre. L’amministrazione comunale di Grottammare invita i bambini ad avvicinarsi allo sport del tennis nell’accogliente complesso in zona “ex Ferriera. Non serve esperienza, basta voglia di divertirsi.

Lo Staff Tecnico del Circolo, composto dal Tecnico Nazionale FIT Massimo Grazioli, dall’Istruttore 2° grado FIT Marco Cacchiò, dall’Istruttore 1° grado Giovanni Luzi e dal preparatore ISEF-FIT 2° grado Marco Sbernini, organizza un mini corso di tennis completamente gratuito rivolto ai bambini/e dai 6 agli 11 anni (nati/e negli anni dal 2008 al 2013) che non hanno mai praticato lo sport del tennis, consentendo ad essi la fruizione di un’attività motorio-sportiva polivalente finalizzata allo sport del tennis.

Lo Staff metterà a disposizione le racchette per i bambini che ne fossero sprovvisti.

Gli interessati possono iscrivere i propri figli al numero 328 6130041 (TN Massimo Grazioli) per il Corso che inizierà giovedi’ 19 settembre alle ore 16,30 per gli anni 2008 2009 e 2010 e alle ore 17,30 per i nati nel 2011 2012 e 2013: lo Staff, al termine della prima lezione, comunicherà gli orari degli appuntamenti a seguire.

