A fuoco la vegetazione in campagna

MONTEFIORE DELL’ASO – Fiamme nell’entroterra in pieno giorno.

Brucia la campagna a Montefiore dell’Aso, vegetazione a fuoco per cause ancora da chiarire. Non è esclusa al momento nessuna ipotesi, neanche la pista dolosa.

Impegnate varie squadre dai Comandi di San Benedetto e Ascoli. Al lavoro numerosi Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio nella zona boschiva.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine.

