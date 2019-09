Sette automezzi sul posto con i pompieri in azione

MONTEFIORE DELL’ASO – Fiamme nell’entroterra in pieno giorno.

Brucia la campagna a Montefiore dell’Aso, vegetazione a fuoco per cause ancora da chiarire. Non è esclusa al momento nessuna ipotesi, neanche la pista dolosa.

Impegnate varie squadre dai Comandi di San Benedetto e Ascoli. Al lavoro numerosi Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio nella zona boschiva.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine.

AGGIORNAMENTO I Vigili del Fuoco stanno intervenendo nelle contrade Menocchia e San Pietro di Montefiore dell’Aso per un incendio di bosco e vegetazione: il vasto rogo sta tenendo impegnati 11 pompieri con sette mezzi a terra ed un Canadair.

#17settembre 16:30, #incendio di vegetazione a Montefiore dell’Aso (AP): fiamme spente, #vigilidelfuoco in azione con squadre a terra e un #canadair per la bonifica pic.twitter.com/EIL7o215Ml — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 17, 2019

