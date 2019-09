GROTTAMMARE – Appuntamento culturale e sociale.

Il 28 settembre alle ore 18 presso la Sala proiezioni dell’Ospitale, casa delle Associazioni del Paese Alto di Grottammare, verrà presentato il libro “Ho trovato una capanna” di Angelo Virgili. Si tratta del racconto fedele e puntuale, anche sotto l’aspetto sentimentale ed emozionale, del viaggio S.Benedetto-Parigi, con tappa nella Comunità di Taizé in Francia, fatto interamente in autostop, andata e ritorno, nei primi anni ’70 quando gli animi dei giovani erano in fermento per gli avvenimenti di portata internazionale come il golpe in Cile contro Allende (1973), la rivolta antifranchista soffocata dal regime (1970), XX edizione dei Giochi Olimpici di Monaco di Baviera dove un commando di otto uomini palestinesi presero in ostaggio nove atleti israeliani (1972).

In questo quadro internazionale il nostro autore in compagnia di un altro sambenedettese Doc, Francesco Pompei, intraprendono questo viaggio con la voglia di conoscenza e la speranza di nuove avventure. Non ne rimarranno delusi e, probabilmente, neanche gli eventuali lettori alla scoperta di tutte le disavventure e situazioni tragicomiche di cui i nostri intrepidi viaggiatori saranno protagonisti.

Un invito sincero e caloroso a partecipare a questa presentazione per rivivere, almeno per una sera, quegli anni di fermento sessantottino che ha animato i giovani dell’epoca e continua a farlo, probabilmente, anche oggi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Grottammare e realizzato in Collaborazione con l’associazione Blow Up.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.