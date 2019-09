Anno coronato da partecipazioni in svariate discipline e successi in campo regionale e nazionale, la nuova società di San Benedetto ha voluto festeggiare il termine della stagione in una piacevole serata presso la pizzeria Blue Deep di Grottammare

Di Antonio Di Salvatore

GROTTAMMARE – La Bike Racing Team festeggia una stagione di successi

Un’annata ricca di ottimi risultati, quella appena trascorsa per la Bike Racing Team, sia su strada che nel ciclocross. Tra tutte spicca la vittoria di Adamo Re nel Campionato Italiano con la conquista della Maglia Tricolore, accompagnata da numerose partecipazioni a gare prestigiose oltre i confini Marchigiani.

Dopo un anno memorabile, coronato da partecipazioni in svariate discipline e successi in campo regionale e nazionale, la nuova società di San Benedetto del Tronto ha voluto festeggiare il termine della stagione in una piacevole serata presso la pizzeria Blue Deep di Grottammare.

Dopo il brindisi, il neo presidente Jonni Di Cintio ha speso belle parole nei confronti del suo predecessore Adamo Re: “Ringrazio Adamo poiché è stato determinante nel corso del primo anno. Sono onorato di poter portare avanti il lavoro svolto finora cercando di raggiungere sempre nuovi obiettivi. Un particolare ringraziamento è dedicato agli atleti, senza i quali nulla di tutto ciò sarebbe possibile, e agli sponsor che supportano le iniziative”.

“Vogliamo invitare le famiglie a far praticare sport ai ragazzi – ha affermato Adamo Re – in quanto, oltre ad essere di fondamentale importanza per la salute, indirizza loro sulla corretta strada, trasmettendo sani ed istruttivi valori. In pochi mesi abbiamo raggiunto grandi obiettivi, ma al compimento dei miei 65 anni, penso che sia giusto passare il testimone a qualcuno di più giovane. Conosco Jonni e lo ritengo una validissima persona”.

Anche l’Assessore all’ambiente del Comune di San Benedetto, Andrea Traini, ha confermato l’importanza di fare pratica sportiva, in una società sempre più caratterizzata da strumenti tecnologici, ed ha ringraziato l’Associazione augurandole un radioso futuro.

Gli sponsor partner la società sono: Fertesino, Ricci Infissi, Fersinder di Piermartiri, Texon Italia, Pallottini Antincendi, Carpedil , Panificio Mingroni, Intek SNC di Ciarrocchi Pietro, Sbei Matteo, Officina Meccanica Ercoli Sandro, La Ciclofficina, Antonini Bruno e F.lli Sne, Caprioni Fabrizio e Ke Forma.

L’ augurio per una nuova redditizia stagione è dedicato al Presidente Jonni Di Cintio, al Vice Presidente Re Luca, al Segretario Giangrossi Fabio, al Tesoriere Croci Andrea e a tutti gli atleti e collaboratori della Bike Racing Team.

