Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione sull’edificio dell’Istituto scolastico paritario San Giovanni Battista (suore Battistine), mercoledì 18 e e giovedì 19 Settembre 2019, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, via San Martino sarà interdetta al transito ed alla sosta nel tratto compreso tra via Alfieri ed il civico n.141. Le auto dirette a sud saranno deviate su piazza San Giovanni Battista.

