SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Concerto Bandistico Città di San Benedetto del Tronto è alla ricerca di ragazze dai 12 anni in su per entrare a far parte del gruppo Majorettes.

Per unirti bastano solo due caratteristiche: tanto entusiasmo e voglia di divertirsi!

Inoltre, sono aperte le iscrizioni al corso musicale gratuito per strumenti a fiato per ragazzi e ragazze dagli 8 anni in su.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Presidente Mario Gabrielli al numero 338 9457666

