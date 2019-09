Il mister: “Sono felice davvero per i miei giocatori ma qui serve migliorare perché loro nel seocndo tempo hanno avuto l’occasione per fare anche 4 gol”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Montero commenta il 2-1 della Samb inflitto in casa all’Arzignano. “Abbiamo fatto degli sbagli che dobbiamo correggere, abbiamo perso palloni con lanci sbagliati” parte subito dagli aspetti negativi il mister. “Siamo insieme da qualche mese e questa è la terza partita che dominiamo nel primo tempo e prendiamo gol per un passaggio orizzontale. Per fortuna Santurro ci ha salvati (su Piccioni)”.

Poi un po’ di miele per i suoi: “Comuqnue i giocatori si meritano questa vittoria ma dobbiamo comunque essere più attenti se vogliamo fare bene. Via via che andiamo avanti gli avversari ci conosceranno meglio. Serve attenzione su certi episodi perché non sempre la pupi ribaltare”.

