Samb-Arzignano, le interviste. L’allenatore degli ospiti: “Nel primo tempo potevamo perdere nettamente. Ma non ci sto a perdere per due ingenuità sulla linea di fondo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb che batte 2-1 l’Arzignano col gol di Frediani al minuto 86. Le interviste.

Franco Fedeli: “Partita molto sofferta, ci hanno messi in difficoltà e l’abbiamo ripresa per i capelli. Sul gioco c’è sicuramente da lavorare ma venivamo da una sconfitta e questi tre punti servivano come il pane. Partita diversa da Pesaro, il primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi l’abbiamo ripresa ma fondamentalmente abbiamo meritato. Ho pensato alla beffa per un po’ perché abbiamo prodotto molto senza segnare”.

Alberto Colombo (mister Arzignano): “Ci poteva anche stare un risultato tutto opposto a fine primo tempo, il calcio è fatto di episodi e la Samb poteva capitalizzare tutta la mole di gioco fatta nella prima parte. Ma non ci sto a perdere con due nostre ingenuità commesse sulla linea di fondo. Dispiace per questo. Negli ultimi 20 minuti poi abbiamo dato la sensazione di essere più pericolosi di loro, Santurro ha fatto una gran parata”.

