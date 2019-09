SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità di formazione per Paolo Montero per Samb-Arzignano, 4^ di campionato. Rossoblu in campo con 4 attaccanti. Orlando, Frediani, Di Massimo e Cernigoi tutti in campo in quello che dovrebbe essere un 4-4-2 o 4-2-3-1.

Formazioni:

Samb (4-2-3-1): Santurro; Rapisarda, Miceli, Carillo, Gemignani(33′ st Trillò); Angiulli, Gelonese(17′ st Volpicelli); Orlando, Di Massimo, Frediani; Cernigoi. A disp.: Racchcihini, Fusco Trillò, Zaffagnini, Bove, Volpicelli, Piredda, Brunetti, Di Pasquale, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli. All.: Paolo Montero.

Arzignano Valchiampo (4-3-3): Tosi; Tazza, Bachini, Pasqualoni, Perretta; Balestrero(17′ st Valagussa), Maldonando(17′ st Hoxha), Casini; Pattarello(17′ st Heatley), Cais(27′ st Piccioni), Rocco(1′ st Barzaghi). A disp.: Faccioli, Amatori, Barzaghi, Antoniazzi, Hoxha, Ferrara, Bozzato, Heatley, Piccioni, Bonalumi, Lo Porto, Valagussa. All.: Alberto Colombo.

Arbitro: Federico Fontani coadiuvato da Mirco Carpi e Andrea Cravotta.

Note: Temperatura gradevole attorno ai 25 gradi e terreno in ottime condizioni. Nessun tifoso ospite presente allo stadio,

Tabellino: 2-1

Marcatori: 22′ pt Cais (A), 7′ st Cernigoi (S), 41′ st Frediani (S)

Ammoniti: 13′ pt Bachini (A), 20′ st Orlando (S), 36′ st Miceli(S), 41′ st Casini (A), 45′ st Rapisarda (S)

Espulsi:

Angoli: 4-1

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ In queste prime battute sembra Frediani il prescelto a giocare alle spalle di Cernigoi, comn Di Massimo largo a sinistra e Orlando dalla parte opposta.

6′ Super azione di Di Massimo che ne fa fuori due partendo da sinistra e convergendo, tiro deviato che finisce fuori! Angolo su cui va Miceli di testa: alto di poco, Samb pericolosissima!

8′ Situazione dubbia in area Arzignano con Cerngioi davanti alla porta che lamenta una trattenuta. Il direttore di gara lascia correre.

9′ Rocco converge da sinistra verso destra e scocca il tiro, deviato da Miceli, che finisce in braccio a Santurro.

10′ Ancora Samb in avanto con Frediani che salta l’uomo a sinistra e mette in mezzo, la difesa dei veneti in angolo.

11′ Cross di Frediani ancora, Rapisarda arriva appena in ritardo sul secondo palo. Adesso il capitano si ferma in mezzo al campo. Forse un problema muscolare per lui.

15′ Gran apertura di Rapisarda per Di Massimo che stoppa alla grande e mette in mezzo per Frediani che prova la deviazione di testa: palla fuori! Samb che vuole far gol!

18′ Di Massimo legge un grande inserimento di Gemignani che arriva al limite dell’area e scocca il destro: palla che fa la barba al palo alla destra di Tosi.

22′ BEFFA SAMB, ARZIGNANO AVANTI. Pescato Cais in area dagli ospiti che batte al volo e supera Santurro. Arzignano avanti 0-1 al Riviera.

26′ Rapisarda pesca ancora Frediani (adesso stabilmente sulla sinistra) che si inserisce sul secondo palo e colpisce di testa: palla debole con Tosi che blocca. FOTO

28′ Orlando messo giù sulla destra. Punizione affidata a Frediani che va a cercare in mezzo Cernigoi, il numero 9 non arriva per un pelo! FOTO

33′ Orlando trova un gran corridoio per Cernigoi che prova lo scavetto su Tosi (forse in ritardo) che si oppone. Altra occasione per i rossoblu!

36′ Altro pallone dalal trequarti a cercare Cais che stavolta va di testa, la traiettoria quasi beffa Santurro ma alla fine il pallone finisce fuori.

40′ Punizione dalla sinistra per la Samb con Frediani che scodella in area dove Carillo colpisce di testa ma manda fuori.

45′ Finisce il primo tempo. Samb punita da Cais va negli spogliatoi un gol sotto.

SECONDO TEMPO

1′ Subito un cambio nell’Arzignano, che si copre: dentro Barzaghi, difensore, per l’ala Rocco.

2′ Punizione da 30 metri per gli ospiti che vanno in porta, Santurro male poi si rifà bloccando il colpo di testa che ne era scaturito dopo la respinta sbagliata. Che pericolo!

4′ Rapisarda prova l’affondo sulla destra, pallone in mezzo, sventa la difesa ospite.

6′ Orlando in mezzo per Cernigoi che va al volo: para Tosi. Ancora un’accoasione Samb.

7′ Rapisarda tiene duro sul fondo vincendo un contrasto, palla in mezzo dove Cernigoi de ve solo appoggiare per l’1-1 GOOOL DELLA SAMB! FOTO -VIDEO

9′ Ci prova anche Angiulli adesso dalla lunga: palla di poco fuori.

Il presidente Franco Fedeli guarda la partita assieme al sindaco Piunti. Ieri i due si sono incontrati per dirimere il nodo stadio. La Samb infatti non ha risposto al bando per la gestione del Riviera e ora si studiano soluzioni alternative.

17′ Triplo cambio per l’Arzignano che mette nella mischia Heatley, Valagussa e Hoxha.

20′ Giallo a Orlando che butta giù Heatley che si era involato in contropiede.

23′ Fuori Gelonese per Volpicelli, prima mossa di Montero che ora schiera 5 punte. Volpicelli per adesso va in mezzo al campo.

27′ Cais fuori per Gianmarco Piccioni nell’Arzignano.

31′ Lancio sbagliato della Samb che innesca la ripartenza dell’Arzignano, arriva il cross in mezzo per Piccioni che devia di testa: di poco alto.

33′ Secondo cambio per la Samb: dentro Trillò per Gemignani.

35′ Altro pallone per Piccioni, stavolta rasoterra, l’ex Samb se la sposta sul sinistro e calcia: Santurro fa un miracolo e mette in angolo!

36′ Giallo a Miceli che ferma irregolarmente l’ennesima ripartenza ospite, Samb effettivamente leggera là in mezzo e ora sta per entrare Piredda a rimpolpare la mediana.

38′ Entra ora Piredda, gli lascia il posto Orlando.

39′ Trillò ferma un altro contropiede ospite, poi palla a Piredda che sventaglia per Rapisarda, corss in mezzo ma tosi esce anticipando Cernigoi. FOTO

41′ Frediani ruba palla a Tazza, se la aggiusta e spara un destro che si insacca sotto la traversa! SAMB IN VANTAGGIO 2-1. ESPLODE LO STADIO!

45′ Sono 4 i minuti di recupero concessi.

45′ + 4 Finisce qui. L’Arzignano prova a portare un po’ di pressione ma la Samb se la cava. Finisce 2-1: prima vittoria in casa per Montero.

