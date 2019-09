Segui in diretta gli aggiornamenti della sfida fra Samb e Arzignano Valchiampo, 4^ di campionato del grione B della Serie C 2019-2020

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità di formazione per Paolo Montero per Samb-Arzignano, 4^ di campionato. Rossoblu in campo con 4 attaccanti. Orlando, Frediani, Di Massimo e Cernigoi tutti in campo in quello che dovrebbe essere un 4-4-2 o 4-2-3-1.

Formazioni:

Samb (4-2-3-1): Santurro; Rapisarda, Miceli, Carillo, Gemignani; Angiulli, Gelonese; Orlando, Di Massimo, Frediani; Cernigoi. A disp.: Racchcihini, Fusco Trillò, Zaffagnini, Bove, Volpicelli, Piredda, Brunetti, Di Pasquale, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli. All.: Paolo Montero.

Arzignano Valchiampo (4-3-3): Tosi; Tazza, Bachini, Pasqualoni, Perretta; Balestrero, Maldonando, Casini; Pattarello, Cais, Rocco. A disp.: Faccioli, Amatori, Barzaghi, Antoniazzi, Hoxha, Ferrara, Bozzato, Heatley, Piccioni, Bonalumi, Lo Porto, Valagussa. All.: Alberto Colombo.

Arbitro: Federico Fontani coadiuvato da Mirco Carpi e Andrea Cravotta.

Note: Temperatura gradevole attorno ai 25 gradi e terreno in ottime condizioni.

Tabellino:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ In queste prime battute sembra Frediani il prescelto a giocare alle spalle di Cernigoi, comn Di Massimo largo a sinistra e Orlando dalla parte opposta.

6′ Super azione di Di Massimo che ne fa fuori due partendo da sinistra e convergendo, tiro deviato che finisce fuori! Angolo su cui va Miceli di testa: alto di poco, Samb pericolosissima!

