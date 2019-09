SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una giornata alla scoperta della scuola di musica comunale, l’Istituzione Musicale Antonio Vivaldi.

Si tratta dell’open day che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 29 settembre, dalle ore 16 alle ore 20; alle ore 18 verrà proposto anche un rinfresco ed il saluto delle Autorità Comunali.

I docenti dell’Istituzione, laureati nei Conservatori nella disciplina d’insegnamento, resteranno a disposizione per far conoscere la scuola ed illustrare tutte le attività didattiche che in essa si svolgono.

L’Istituzione, che dal 1976 dà a persone di tutte le età la possibilità di avvicinarsi alla musica, mette a disposizione i suoi insegnanti qualificati anche per collaborazioni e realizzazione di progetti specifici, lezioni-concerto, progetti multidisciplinari presso le scuole di ogni ordine e grado e altre istituzioni, perché intende essere sempre aperto e partecipe alle varie realtà sociali del territorio.

Anche quest’anno l’offerta prevede “Crescere con la Musica” da 0 a 3 anni, la “Propedeutica Musicale” da 4 a 7 anni e l’apprendimento di uno strumento musicale (Corsi Classici: canto lirico, chitarra, clarinetto, corno, fagotto, fisarmonica, flauto, oboe, organo, pianoforte, percussioni, sassofono, tromba, trombone, viola, violino, violoncello, contrabbasso. Corsi Moderni: basso, batteria, canto, chitarra elettrica, jazz, pianoforte).

Per gli allievi dei corsi classici è anche possibile frequentare l’Orchestra Giovanile Antonio Vivaldi.

Si ricorda quindi che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 (per informazioni Istituzione Vivaldi, Via Giovanni XXIII 52, 63074 San Benedetto del Tronto, telefono 0735-594188. Orari Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20. E-mail: info@istitutovivaldi.it; sito internet: www.istitutovivaldi.it; pagine Facebook e Instagram: Istituzione Musicale Antonio Vivaldi.)

