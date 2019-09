GROTTAMMARE – Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Grottammare, hanno deciso di fermare e controllare un ventottenne albanese, con precedenti specifici, residente sul posto. I militari, una volta bloccato il giovane lo hanno sottoposto a meticolosa perquisizione personale, veicolare e domiciliare.

Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute, abilmente occultate all’interno di una bomboletta per la schiuma da barba artatamente modificata, decine di dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Altro stupefacente, per un totale di quasi un etto, è stato poi trovato nel marsupio che portava al seguito e nell’abitazione del soggetto, dove sono state rinvenute banconote per un totale di quasi ottocento euro, sequestrate perché probabile provento dell’attività delittuosa.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associato al carcere di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’azione dei Carabinieri su tutto il territorio provinciale continuerà in maniera vigorosa attraverso mirati controlli soprattutto nei luoghi più frequentati dai giovani allo scopo di prevenire ed arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità dei cittadini.

