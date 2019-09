SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sanità, il comitato di Nicola Balocchi propone una manifestazione pubblica e individua anche una data. Almeno a giudicare dalla nota inoltrata dall’associazione a seguito di un incontro tenutosi nella serata di ieri, 12 settembre. Qui la pubblichiamo.

“L’Assemblea del Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso, tenutasi questa sera, ha deliberato quale possibile data della manifestazione, del territorio e non solo della città, contro l’ospedale unico e a difesa del nostro ospedale e dei diritti riconosciuti alla popolazione costiera dalla legge, la data del 19 ottobre 2019, delineandone il possibile svolgimento. Il comitato, tramite i suoi rappresentanti, si confronterà in merito, in occasione della commissione sanità fissata per il 18 settembre, con l’amministrazione comunale, onde conoscerne le intenzioni, il parere e l’eventuale supporto”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.