GIULIANOVA – In mattinata, il personale delle volanti coadiuvato dalla Polfer e dalla squadra mobile di Giulianova ha arrestato Erasmo Di Giacinto, noto rivenditore di moto. Di Giacinto era stato colpito da due diversi ordini di carcerazione della Procura Generale dell’Aquila e di quella di Teramo per un totale di 8 anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta e truffa. Al momento dell’arresto si trovava nei pressi della stazione.

