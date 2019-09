La consigliera comunale in soccorso del dirigente pubblico dopo che oggi il Comune ha deciso di resistere nella causa intentata da De Berardinis riguardo la sospensione dal lavoro per due mesi. “Davvero pessimi, come previsto. Si infierisce e si aggravano i danni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Davvero pessimi, come previsto. Si infierisce e si aggravano i danni, per tutti e tre i gradi di giudizio magari, mentre per altre vertenze, transazione immediata” così commenta su Facebook la notizia della costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto contro Roberto De Berardinis la ocnsigliera d’opposizione Rosaria Falco, una dei politici che negli ultimi mesi si è spesa di più sulla questione legata al dirigente pubblivo.

“É la prova che si vuole portare a compimento il piano di demolizione di una persona onesta, ad ogni costo e usando soldi pubblici. Il sindaco naturalmente non sa nulla, non sono questioni che lo riguardano” continua Falco “si persevera nelle iniquità, a conferma del pessimo livello anche morale di questa amministrazione”.

