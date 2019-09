Il tratto era chiuso dal 2 settembre per i lavori di ristrutturazione del passaggio pedonale e di riasfaltatura

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo 10 giorni e diversi disagi al traffico per la chiusura di una delle principali direttrici che portano a Nord, riapre oggi pomeriggio, 12 settembre, via Curzi, chiusa dallo scorso 2 settembre per alcuni lavori al passaggio pedonale, che è stato ripiastrellato e di asfaltatura.

La notizia curiosa e abbastanza inusuale è che l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Assenti e il Comune hanno deciso di dedicare un evento in diretta sui social dalle 15 per la riapertura del tratto di strada.

