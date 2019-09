Quattro persone sono state arrestate dopo che i militari hanno scovato, in due diversi terreni tra Atri e Mosciano, ben 37 piante di Marijuana più diverse centinaia di grammi in casa in essicazione: ne avrebbero ricavato 80 mila euro

ATRI – Nella giornata di ieri, i Poliziotti del Commissariato di Atri hanno arrestato quattro persone, tre donne e un 18enne, dopo averli sorpresi nella flagranza della coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una vera e propria “impresa familiare” dedita tempo, a quanto pare, alla produzione di quantitativi di droga, destinata al mercato locale, che avrebbero fruttato loro dai 60.000 agli 80.000 euro di proventi, stante il fiorente avvio dell’attività.

Nel corso dello specifico servizio, gli Agenti della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Atri, notati nei giorni scorsi alcuni strani movimenti di persone nei pressi di un’abitazione di Notaresco, hanno fatto irruzione e, con non poca sorpresa, hanno trovato una vera e propria piantagione di marjuana: 23 piante ben interrate e alte tra i 2 e 3 metri coltivate da tre donne M.G., di anni 67 e le sue due figlie T.I., di anni 48 e T.M di anni 50.

Alla richiesta dei Poliziotti, la 67enne e la 48enne confermavano di essere proprietarie della predetta abitazione nonché del grande giardino annesso comprensivo di uliveti, piante di pomodori e ortaggi vari. trovati anche altri 14 rami recisi di marijuana posti ad essiccare in un capanno per rimessa agricola.

Durante la perquisizione gli Agenti hanno trovato anche due barattoli in vetro contenenti buste in cellophane per alimenti con altri 140 grammi di vegetale essiccato, nonchè un’altra scatola di cartone contenente foglie di marijuana in fase di essicazione del peso di grammi 590.

Rinvenuto materiale per la concimazione, la pesatura ed il confezionamento della droga, che veniva sottoposto a sequestro. unitamente alle coltivazioni.

Atteso che una delle tre donne è risultata domiciliare in Mosciano Sant’Angelo, i Poliziotti si sono recati anche presso l’abitazione di quest’ultima, rinvenendo nel terreno circostante di sua proprietà, adibito a vigneto, altre 14 piante di marijuana coltivate unitamente al figlio P.G. di 18 anni.

Nel capanno adiacente alla coltivazione, sono stati rinvenuti prodotti per la concimazione e confezioni di semi, mentre nella cucina dell’abitazione trovati un bilancino di precisione e altri barattoli contenti 20 grammi di marijuana.

I quattro arrestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio di convalida.

