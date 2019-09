Un evento da non perdere per tutti coloro che vogliono scoprire e approcciarsi in una disciplina che ha nella regione Marche il punto di riferimento nazionale grazie alle vittorie della Lube e non solo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un intero pomeriggio dedicato alla diffusione e alla promozione della pallavolo. Sabato 14 settembre alla Palestra Curzi in San Benedetto del Tronto ci sarà l’open Day della Riviera Samb Volley.

Un evento da non perdere per tutti coloro che vogliono scoprire e approcciarsi in una disciplina che ha nella regione Marche il punto di riferimento nazionale grazie alle vittorie della Lube e non solo.

Dalle ore 16 i partecipanti troveranno istruttori qualificati e fino alle 19 potranno provare gratuitamente e liberamente.

Un evento importante, in cui non mancheranno gadget e sorprese per coloro che si recheranno in Palestra Curzi, sede delle gare della Samb Volley, dal 1978 protagonista della pallavolo picena.

