E’ accaduto poco prima del sottopasso di via Pasubio. Sul posto 118, carabinieri e Polizia Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel primo pomeriggio dell’11 settembre in Riviera.

Incidente a Porto d’Ascoli fra auto e bici per cause in fase di accertamento da parte di carabinieri e Polizia Municipale.

E’ accaduto poco prima del sottopasso di via Pasubio. Soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto in ambulanza, il ciclista.

Rilievi in corso per chiarire la dinamica del sinistro.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.