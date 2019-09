Dal 2004 al 2006 collaborò in qualità di vicesindaco e assessore ai servizi sociali alla realizzazione del centro per malati di Alzheimer e l’intensa e proficua relazione istituzionale finalizzata alla implementazione di servizi sociosanitari sul territorio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Pasqualino Piunti ha ricevuto oggi in visita di cortesia il dottor Maurizio Belligoni, medico psichiatra, direttore dell’allora zona 12 dell’ASUR Marche nel periodo 2004 – 2006.

Piunti ha ricordato come, con Belligoni direttore della zona sanitaria di San Benedetto, collaborò in qualità di vicesindaco e assessore ai servizi sociali alla realizzazione del centro per malati di Alzheimer e l’intensa e proficua relazione istituzionale finalizzata alla implementazione di servizi sociosanitari sul territorio cittadino.

