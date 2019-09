Si rende noto che, per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura, lunedì 16 Settembre sarà chiusa al traffico la rotatoria antistante il distributore Enercoop in Via San Giovanni dalle ore 13 alle ore 16. In questa fascia oraria sarà interrotto il traffico da e verso Centobuchi. I percorsi alternativi sono quelli di via Val tiberina o la superstrada Ascoli – Mare.

