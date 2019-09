SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del Padel sport emergente del momento. Il maestro Andres Carlomagno, argentino di Rosario, dopo aver esportato il padel in Spagna ed allenato i numeri uno al mondo, è arrivato in Italia con le stesse ambizioni e sarà ospite il 21-22 settembre del Centro Sportivo Eleonora di via Ticino per uno stage adatto a tutti i livelli: principiante, intermedio o avanzato.

Per info e prenotazioni 328-8185216

La locandina

