SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb Basket è pronta ad iniziare la nuova stagione, con i rossoblú che puntano a ripetersi in Serie C Gold dopo il primo storico piazzamento playoff raggiunto nello scorso campionato.

I ragazzi di coach Daniele Aniello hanno già iniziato a svolgere le amichevoli precampionato e, dopo il vittorioso test di sabato contro l’Ascoli, affronteranno la Robur Osimo nel match in programma giovedì sera (ore 20,15) al Palaspeca.

Grande attesa anche per la presentazione ufficiale della squadra, che si terrà sabato 14 settembre intorno alle ore 18,30, subito dopo un’altra amichevole casalinga contro il Teramo (inizio alle 16,15). La Samb versione 2019/2020 saluterà la città in piazza Giorgini, stessa location scelta diverse volte per la presentazione della Samb calcio. Nell’occasione si potranno acquistare gli abbonamenti stagionali, con tutti i dettagli visibili sul nostro rinnovato sito web.

I tifosi potranno conoscere tutti i nuovi acquisti rossoblù (Tarolis il più atteso) e l’evento sarà preceduto da un’interessante dimostrazione di MiniBasket: ogni bambino appassionato di pallacanestro avrà la possibilità di vivere un pomeriggio di festa con i nostri istruttori, tutti laureati in Scienze Motorie e pronti ad insegnare i “segreti” migliori di uno tra gli sport più amati al mondo.

