ACQUAVIVA PICENA – Un passo in avanti nella banda ultra larga.

Oggi si è svolta la Conferenza di servizi per definire il percorso per la redazione e realizzazione del progetto esecutivo. Nei prossimi giorni verrà esaminato il preliminare, per arrivare a nuova conferenza entro fine ottobre per l’approvazione del progetto.

La fase realizzativa si concluderà entro il 2020. Obiettivo è arrivare con la fibra fino ad ogni singolo utente. Il tratto finale dalle singole cabine all’utente sarà poi realizzato sempre da Open Fiber, a seguito della commercializzazione e conclusione del contratto che ogni singolo utente sottoscriverà con il gestore scelto.

