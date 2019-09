SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La Samb dirama il bollettino medico alla ripresa degli allenamenti del martedi.

“Archiviata la sconfitta di Pesaro, rossoblu di nuovo in campo al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli per la ripresa degli allenamenti del martedì. Mistero Montero ha diviso i suoi in due gruppi: il primo, composto dai titolari di domenica scorsa, ha effettuato un lavoro di scarico e ripristino atletico, il secondo, invece, ha giocato una partitella mista con i ragazzi della Berretti. Ha lavorato a parte Ludovico Rocchi che ha accusato un problema al flessore della gamba sinistra durante la rifinitura di sabato e le sue condizioni sono ora da monitorare. Continua il programma di recupero Giacomo Biondi dopo l’infortunio al quinto metatarso del piede sinistro che lo ha costretto ai box subito dopo la gara di Coppa Italia di Imola”.

