MONTEPRANDONE – Scontro nel pomeriggio del 9 settembre.

A Centobuchi, sulla Salaria nel centro abitato, si è verificato un incidente. Un bambino di 10 anni, secondo le prime indiscrezioni, investito da un’auto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine e della Municipale.

Sul luogo il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le cure mediche. Allertata e arrivata un’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Ancona per ulteriori cure mediche.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.