Oltre 2 mila invece i semafori verdi per le pensioni per un totale di 5 milioni di euro erogati fino ad adesso. Raggiunte un totale di 32 mila persone guardando ai nuclei familiari

ANCONA – Reddito e pensione di cittadinanza. Nelle Marche fino a luglio sono 13.833 le domande accolte dall’Inps con un totale di 32.063 persone raggiunte considerando i nuclei familiari.

I numeri arrivano dal direttore regionale dell’Inps Alessandro Tombolini che li ha svelati durante un incontro sul tema del reddito di cittadinanza a cui ha partecipato anche il presidente dell’Inps Pasquale Tridico.

Le domande per il reddito di cittadinanza accolte sono 11.782 e 2.051 quelle per la pensione di cittadinanza per un importo medio di 413 euro. Sono stati in tutto erogati 5.071.000 di euro. Nelle Marche, inoltre, è stato accolto il 60,4% di richieste e respinto il restante 39,6%.

