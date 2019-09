A partire dall’incrocio con via Gino Moretti. Qualche disposizione in merito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in Riviera.

Nell’ambito dell’intervento di rifacimento del passaggio pedonale di via Mario Curzi, è prevista anche l’asfaltatura della via Curzi a partire dall’incrocio con via Gino Moretti.

Giovedì scorso, 5 settembre, la strada è stata scarificata, è stato cioè tolto l’asfalto superficiale.

Stasera 9 settembre e durante le ore notturne, verrà steso il nuovo asfalto.

“Si raccomanda di non lasciare auto in sosta” fanno sapere dal Comune.

